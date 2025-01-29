Саратовские депутаты задумали лично учить школьников любить родину

Депутаты Саратовской областной думы планируют провести патриотические лекции для школьников в рамках мероприятий на 2025 год. Об этом сообщил председатель облдумы Алексей Антонов, открывая заседание.

В первом полугодии 2025 года депутаты и правительство области намерены рассмотреть 80 законопроектов и проектов постановлений. Особое внимание уделят мероприятиям в честь Года защитника Отечества.

Алексей Антонов отметил, что депутаты выступят с лекциями для учащихся в школьных музеях, отремонтированных ранее. Также они будут следить за состоянием мемориальных комплексов и памятников на своих избирательных округах, включая прилегающие территории. Депутаты подчеркнули важность предотвращения появления коммерческих объектов рядом с памятниками героям.

Никита Маркелов