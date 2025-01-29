Разбойник после месяца слежки отнял у нижегородки сумку с 5 млн рублей

Оперативники раскрыли разбойное нападение, совершенное в декабре 2024 года в подъезде дома на улице Карла Маркса в Нижнем Новгороде. Подозреваемый задержан, сообщили в региональном ГУ МВД.

52-летняя потерпевшая рассказала полиции, что неизвестный напал на нее у лифта, распылил в лицо перцовый баллончик и выхватил сумку, в которой лежали 5 млн руб., полученные после обмена валюты.

Разбойник попытался скрыться в Москве, но был задержан. В нападении правоохранители подозревают безработного 45-летнего нижегородца, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков. По данным МВД, он приметил будущую жертву возле обменного пункта и затем месяц следил за ней. К моменту поимки он уже успел потратить похищенные деньги.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»), злоумышленнику может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы. Фигурант признал вину, его проверяют на причастность к другим преступлениям.

Елена Ковалева