В Черном море после разлива мазута обработали 50 тысяч квадратных метров

После крушения танкеров в Керченском проливе и разлива нефтепродуктов в Черном море специалисты обработали сорбентом почти 50,2 тыс. кв. м. Как сообщает МЧС России, всего обследовали 5,6 тыс. кв. м, за последние сутки — более 110 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Также проводят обследования затонувших частей танкеров. Всего в море для этой работы задействовали 26 судов.

На пляжах с начала работ собрали более 176 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Его утилизируют спецорганизации.

В Краснодарском крае обследуют 265 км. За последние сутки нашли незначительные единичные выбросы нефтепродуктов по берегу от мыса Панагия Темрюкского района до центрального пляжа Анапы. С берега с начала работ вывезли почти 176 тыс. тонн, на временную площадку — более 135 тыс. тонн.

В Крыму за сутки обследовали свыше 450 км берега. Для мониторинга используют беспилотники и морские суда. Очищено свыше 190 км берега. Всего в республике собрали свыше 560 тонн.

В Севастополе обследуют 165 км берега. Собрано и вывезено почти 610 тонн загрязненного песка и грунта.

Татьяна Ручкина