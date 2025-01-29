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В Оренбуржье суд вынес приговор водителю из-за ДТП с 8-летним погибшим пассажиром

Суд признал виновным 40-летнего жителя Оренбурга в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации ведомства, в октябре прошлого года обвиняемый передвигался на легковом автомобиле по автодороге Уфа — Оренбург в сторону Башкортостана. Он не справился с управлением, машина столкнулась с металлическим ограждением. Водитель скрылся с места аварии, позже его задержали сотрудники полиции. В результате ДТП 8-летний пассажир автомобиля скончался в больнице от полученных травм. Он не был пристегнут ремнем безопасности.

Суд назначил водителю наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права управления транспортными средствами на два года.

Руфия Кутляева

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