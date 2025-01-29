Клиенты Северной магистрали стали чаще оформлять грузоперевозки через личный кабинет на сайте РЖД
Свыше 1,7 тыс. предприятий, работающих на территории Северной железной дороги, используют бесплатный сервис «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД» на сайте компании. Число оформленных в нем перевозочных документов выросло за январь-декабрь 2024 года на 13% по сравнению с предыдущим годом и составило 153 тыс. единиц.
Фото: Пресс-служба СЖД
Грузоотправители оформляют онлайн первичные и другие сопутствующие перевозке документы, подают заявления на операции с подвижным составом, пользуются электронными базами данных. Перечень доступных функций личного кабинета постоянно расширяется. Среди нововведений прошлого года – ряд новых уведомлений о статусе вагонов, возможность устанавливать неснижаемый порог денежных средств на лицевом счете, доступ к базе схем размещения и крепления грузов и возможность подать заявку на разработку новых схем, функция распознавания текста, расширение функционала для планирования объемов и сроков погрузки.
Для удобства пользователей личного кабинета в нем размещены видео-инструкции. На интерактивной карте отображена информация о грузовых станциях железных дорог.
ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога
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