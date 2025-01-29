Суд признал ничтожными сделки на ликвидацию свалок в деревне Шабунино

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск региональной прокуратуры к администрации Варламовского сельского поселения (Чебаркульский муниципальный район) и ООО «Спецавтоколонна» (Златоуст). Надзорное ведомство доказало, что ответчики без конкурса заключили три контракта на ликвидацию свалок в размере 1,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Иск был подан в июне прошлого года. Поводом стали три контракта, которые заключили ответчики в 2022 году. По их условиям, подрядчику нужно ликвидировать несанкционированные свалки в деревне Шабунино. Прокуратура требовала признать эти сделки ничтожными.

Надзорное ведомство доказало, что администрация Варламовского сельского поселения раздробила одну закупку на три тендера на сумму не более 600 тыс. руб. каждый. Это было сделано ради подписания контрактов с единственным поставщиком — ООО «Спецавтоколонна».

Суд удовлетворил заявление прокуратуры. «Спецавтоколонне» необходимо вернуть администрации 1,2 млн руб.

Ольга Воробьева