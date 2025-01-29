В Оренбурге назначен глава управления ЖКХ

На должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Оренбурга назначен Артем Учкин. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Салмин. Об этом сообщает муниципальная администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Orendurg.ru Фото: Orendurg.ru

«До настоящего времени Артем Учкин являлся исполняющим обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга»,— говорится в сообщении.

До этого Артем Учкин замещал главу Орска по муниципальному хозяйству, затем возглавил местное управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта. Затем в Оренбурге чиновник замещал руководителя Северного округа и начальника управления ЖКХ.

Георгий Портнов