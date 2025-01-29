Россия сообщила Австралии о состоянии наемника Дженкинса

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что Канберра получила от Москвы информацию об аресте 32-летнего австралийского гражданина Оскара Дженкинса. Он воевал на стороне Украины и был взят в плен российскими военнослужащими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оскар Дженкинс

Фото: @Sladkov_plus Оскар Дженкинс

Фото: @Sladkov_plus

Данные о местонахождении Оскара Дженкинса Канберра получила от российского посла Алексея Павловского, пишет газета The Canberra Times. «Правительство Австралии получило подтверждение от России, что Оскар Дженкинс жив и находится под стражей. Мы ясно дали понять, что Дженкинс является военнопленным и Россия обязана обращаться с ним в соответствии с международным гуманитарным правом»,— сказала госпожа Вонг. Она отметила, что Австралия будет добиваться освобождения Оскара Дженкинса в координации с Международным комитетом Красного креста.

Оскар Дженкинс — первый австралийский комбатант, захваченный в плен войсками РФ. В декабре 2024 года в интернете появился ролик с допросом солдата. Позже появилась информация о его смерти, из-за чего посла России в Канберре вызвали в МИД. Австралия также общалась по этому поводу с украинским послом и обращалась в правительство Украины.