Самарские ученые создали фотонный вычислитель, который в 100 раз быстрее нейросетей
В Самарском университете имени Королева создан экспериментальный образец аналоговой фотонной вычислительной системы. Он обрабатывает видеоданные в сотни раз быстрее современных цифровых нейросетей. Об этом сообщают представители вуза.
Оборудование способно анализировать гиперспектральные данные, собранные с помощью БПЛА или космического спутника. Такие массивы информации значительны по объему, и их анализ требует больших затрат времени. Фотонный вычислитель самарских ученых позволит ускорить этот процесс.