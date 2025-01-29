Самарские ученые создали фотонный вычислитель, который в 100 раз быстрее нейросетей

В Самарском университете имени Королева создан экспериментальный образец аналоговой фотонной вычислительной системы. Он обрабатывает видеоданные в сотни раз быстрее современных цифровых нейросетей. Об этом сообщают представители вуза.

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Оборудование способно анализировать гиперспектральные данные, собранные с помощью БПЛА или космического спутника. Такие массивы информации значительны по объему, и их анализ требует больших затрат времени. Фотонный вычислитель самарских ученых позволит ускорить этот процесс.

Георгий Портнов