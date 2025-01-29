Мурашко: соцвыплаты поспособствовали росту числа врачей в малых городах

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что численность врачей в малых населенных пунктах увеличилась более чем на 2,5 тыс. Господин Мурашко не уточнил, за какой период приведены эти данные, но отметил, что таких показателей удалось достичь благодаря введению специальных социальных выплат. В октябре 2024 года министр говорил, что число медработников в малых населенных пунктах выросло на 7–8% с момента введения выплат в январе 2023 года.

По данным соцфонда на начало января, соцвыплаты получили более 1,1 млн медработников, рассказал господин Мурашко в эфире канала «Россия 1» (его слова приводит «РИА Новости»).

Специальные социальные выплаты полагаются медработникам в малых городах, районных центрах и селах. С 1 марта 2024 года выплаты были увеличены: медики в городах с населением 50–100 тыс. человек врачи стали получать 29 тыс. руб., средний медперсонал — 13 тыс. руб., в населенных пунктах с населением менее 50 тыс. человек врачи получают 50 тыс. руб., средний медперсонал — 30 тыс. руб.

Полина Мотызлевская