Жителя Кузнецка наказали за пропаганду экстремистских материалов

В Кузнецком районе Пензенской области суд вынес решение в отношении 32-летнего местного жителя за размещение на своей странице в соцсети символики запрещенного в России международного экстремистского движения. Его наказали административным арестом на три дня.

Выяснилось, что мужчина разместил картинку с запрещенной в РФ символикой на своей страничке в соцсети «Вконтакте». Изображение могли посмотреть все желающие.

Житель Кузнецка признал свою вину и раскаялся. Со слов мужчины, он является активным пользователем соцсети.

Павел Фролов