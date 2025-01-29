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Жителя Кузнецка наказали за пропаганду экстремистских материалов

В Кузнецком районе Пензенской области суд вынес решение в отношении 32-летнего местного жителя за размещение на своей странице в соцсети символики запрещенного в России международного экстремистского движения. Его наказали административным арестом на три дня.

Выяснилось, что мужчина разместил картинку с запрещенной в РФ символикой на своей страничке в соцсети «Вконтакте». Изображение могли посмотреть все желающие.

Житель Кузнецка признал свою вину и раскаялся. Со слов мужчины, он является активным пользователем соцсети.

Павел Фролов

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