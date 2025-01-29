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Во время операции «Нелегальный мигрант» полиция Челябинска задержала 340 человек

Полицейские Челябинска при силовой поддержке бойцов ОМОН в рамках операции «Нелегальный мигрант» проверили более 200 мест компактного проживания и работы мигрантов. В правоохранительные органы города доставлены более 340 человек, сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

В январе в Челябинске выявлено и задокументировано 83 административных правонарушения в сфере миграции, возбуждено 12 уголовных дел. По решению суда восемь человек выдворили из региона.

По информации ГУ МВД России по Челябинской области, в январе аннулированы трудовые патенты 140 гражданам ближнего зарубежья. Они обязаны выехать из страны на год. Частой причиной аннулирования патентов становится отсутствие медицинского освидетельствования.

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