В Самаре оспорили решение администрации Самары о переносе сроков расселения из аварийного дома

Ленинский районный суд Самары удовлетворил требования прокуратуры признать незаконным распоряжение первого заместителя главы Самары «об увеличении сроков предоставления других жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном многоквартирном доме». Речь идет о доме, расположенном в Кировском районе. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Также на городскую администрацию возложили обязанность «определить разумный срок расселения многоквартирного дома».

Согласно данным ведомства, дом признан аварийным в 2021 году. По распоряжению первого заместителя главы Самары сроки расселения жителей установили до 31 декабря 2024 года. В июле 2024 года должностные лица администрации внесли изменения в распоряжение, срок расселения перенесли на 2030 год, несмотря на значительный износ здания.

Прокуратура города не согласилась с внесенными изменения и опротестовала правовой акт. Однако последовал «отказ в удовлетворении протеста». После чего надзорное ведомство обратилось в суд, где требования были удовлетворены в полном объеме. Жители дома полностью поддержали позицию прокурора в суде.

Руфия Кутляева