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Ярославский губернатор пообещал продлить работу автобусов до ночи

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил проанализировать работу общественного транспорта по вечерам. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Он отметил, что в Центр управления регионом жители жалуются на график работы транспорта. Так, некоторые автобусы ходят только до 21:00.

«Поручил проанализировать расписание с особым вниманием к вечернему времени. Там, где это нужно, график продлим до 23 часов. Допускаю, что интервалы движения будут больше, чем в час пик, но жители должны иметь возможность добраться до дома и в более позднее время»,— написал губернатор.

В правительстве области сообщили, что по просьбам ярославцев решается вопрос о продлении графика работы электробуса №50 до 23 часов вечера. Ввести новое расписание движения планируется до конца февраля.

Алла Чижова

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