Ярославский губернатор пообещал продлить работу автобусов до ночи
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил проанализировать работу общественного транспорта по вечерам. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Правительство Ярославской области
Он отметил, что в Центр управления регионом жители жалуются на график работы транспорта. Так, некоторые автобусы ходят только до 21:00.
«Поручил проанализировать расписание с особым вниманием к вечернему времени. Там, где это нужно, график продлим до 23 часов. Допускаю, что интервалы движения будут больше, чем в час пик, но жители должны иметь возможность добраться до дома и в более позднее время»,— написал губернатор.
В правительстве области сообщили, что по просьбам ярославцев решается вопрос о продлении графика работы электробуса №50 до 23 часов вечера. Ввести новое расписание движения планируется до конца февраля.