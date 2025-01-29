Чугунное ограждение на Первомайский бульвар в Ярославле вернут в 2025 году

В Ярославле чугунное ограждение Первомайского бульвара вернут на место в 2025 году. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в мэрии со ссылкой на ДГХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Напомним, что чугунную ограду Первомайского бульвара разобрали еще в 2022 году во время ремонта улицы и до сих пор не вернули. В начале прошлого года детский омбудсмен Михаил Крупин требовал вернуть ограждение обратно, к ситуации подключалась и служба охраны объектов культурного наследия (ОКН), так как ограждение входит в состав ОКН «Казанский бульвар».

В мэрии сообщили, что в 2024 году была подготовлена проектно-сметная документация для ремонта ограждения. «Работы по ремонту, в том числе по установке ограждения на прежнее место, будут выполнены в 2025 году»,— уточнили в ДГХ.

Алла Чижова