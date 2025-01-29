Коммунисты Димитровграда просят выделить в городе место под установку бюста Иосифа Сталина

Депутаты фракции КПРФ гордумы Димитровграда (Ульяновская область) Сергей Крючков и Габдулхак Мурзаханов обратились к мэру города Сергею Сандрюкову с просьбой «рассмотреть вопрос о выделении земельного участка на аллее по ул. 3-го Интернационала» для установки бюстов И.В. Сталина и Г.К Жукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В своем официальном обращении к мэру депутаты, объясняя необходимость установки бюстов, отмечают, что в настоящее время «обостряется рост патриотических настроений».

Господин Мурзаханов пояснил, что бюст Иосифа Сталина уже есть, и «он хранится в Димитровграде на одном из складов», а на изготовление бюста Георгия Жукова потребуется собирать средства.

Глава Димитровграда Сергей Сандрюков сказал «Ъ-Волга», что «в этом вопросе единоличное решение недопустимо, оно должно быть коллегиальным, в том числе с участием общественности». Когда и кем будет принято решение по обращению депутатов, мэр города сказать затруднился, отметив, что поручил своему заместителю «подготовить предложения».

Ранее, в марте 2023 года сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов (КПРФ) уже выступал с инициативой установить памятник Иосифу Сталину в Ульяновске. В ответ на его обращение, направленное мэру Ульяновска и губернатору региона, заместитель губернатора Александр Коробко и глава Ульяновска Александр Болдакин дали похожие ответы, сообщив, что в Ульяновске в настоящее время «отсутствует территория, подходящая по масштабу личности», а «установка памятника на маленькой обособленной территории понизит историческую значимость И.В. Сталина».

Между тем в августе 2016 года в регионе был установлен первый в постперестроечной истории региона бюст Сталина. Он был размещен в Димитровграде, на частной территории, во дворе димитровградской трикотажной фабрики по инициативе ее владельца.

Андрей Васильев, Ульяновск