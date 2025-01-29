Управляющая компания «Линия сервиса» в 2024 году приняла в обслуживание новые ЖК площадью 186 тыс. кв. м

Управляющая компания «Линия сервиса», входящая в инвестиционный холдинг Alias Group, в 2024 году приняла в обслуживание три новых проекта общей площадью 186 тыс. кв. м. Это вторая очередь ЖК «Облака» в Новороссийске, жилой комплекс «Улыбка» и вторая очередь ЖК «Отражение» в Краснодаре.

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Всего в управлении компании находятся жилые комплексы общей площадью почти 250 тыс. кв. м. Это ЖК «Отражение» и «Улыбка» в Краснодаре, клубный дом «Вместе» в Ростове-на-Дону и ЖК «Облака-2» в Новороссийске. Все проекты реализованы федеральным девелопером «Неометрия».

2024 год для «Линии сервиса» стал этапом уверенного развития и внедрения новых технологий. Управляющая компания запустила мобильное приложение для клиентов. С его помощью собственники квартир могут проверять баланс лицевого счета, оплачивать счета за ЖКУ, создавать заявки в управляющую компанию, просматривать камеры видеонаблюдения, заказывать дополнительные услуги УК и многое другое.

УК «Линия сервиса» работает на рынке юга России три года и предоставляет своим клиентам обслуживание класса «бизнес». В число услуг, которые компания оказывает собственникам квартир, входят ремонт квартир под ключ, страхование и оценка имущества, управление арендой, подбор и установка сплит-систем, остекление балконов, клининг, вызов электрика или сантехника, а также многое другое.

alias-group.ru