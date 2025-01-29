В Пензе на 2025 год запланирован запуск наземного метро «Сурские радиусы»

В Пензе в текущем году ожидается запуск наземного метро в рамках проекта «Сурские радиусы». Об этом сообщили в правительстве региона.

Первый этап предполагает организацию движения 13 дополнительных электричек по маршруту Бессоновка — Пенза-I — Заречный — Селикса. В дальнейшем количество пригородных поездов на этом направлении вырастет до 22. Преодолеть расстояние между Бессоновкой и Пензой-I можно будет за 20 минут, а между Селиксой и Пензой-I — за четверть часа.

В рамках очередного этапа, реализация которого запланирована на 2027-2028 годы, специалисты запустят 24 электрички по маршруту Пяша — Пенза-I. Время в пути составит не более 20 минут. В 2030 году в рамках третьего этапа маршрут электропоезда Пяша — Пенза-I продлят до станции Кривозеровка.

Павел Фролов