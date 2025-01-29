Экспертиза запретила застраивать участок за монастырем на Сочинской улице в Уфе

Строительство жилого комплекса на улице Сочинской в Уфе за зданием Благовещенского монастыря невозможно, следует из акта государственной историко-культурной экспертизы. Ее заказчиком выступил Уфимский федеральный исследовательский центр Российской Академии наук (УФИЦ РАН). Исследование выполнила историк Надежда Лебедева (Самара), изучившая материалы ранее проведенной археологической разведки на участках, где планировалось строительство.

Общая площадь зоны археологического обследования соответствует площади зоны хозяйственного освоения и составляет 0,51 га. В результате исследований было обнаружено 11 погребений различной сохранности. Выявлен объект археологического наследия — «Участок культурного слоя XVIII — начала XX века и грунтовый могильник XVIII — начала XX века».

В акте историко-культурной экспертизы говорится о необходимости разработать и включить в проектную документацию раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия. "Хозяйственное освоение земельных участков, отводимых под строительство объекта, невозможно",— подчеркивается в документе.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июле прошлого года на сайте Башкультнаследия был опубликован проект постановления правительства республики, который в том числе предполагает уменьшение охранной зоны монастыря и ее замену на зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

В сентябре прошлого года член Совет по правам человека при главе Башкирии и председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Эльза Маулимшина сообщила, что на территории Благовещенского монастыря застройщик снес фундамент игуменского корпуса, являющегося выявленным объектом культурного наследия, и ведет строительно-земляные работы на территории старинного кладбища.

В управлении по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии подтвердили, что земельные работы на монастырском кладбище начали без историко-культурной экспертизы, включающей археологическое обследование участка. По факту повреждения объектов культурного наследия было возбуждено уголовное дела по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), проводилась прокурорская проверка.

Собственником земельных участков на Сочинской улице является ООО «Новый город девелопмент», компания планировала возвести на них многоэтажный дом. В мэрии Уфы заявляли, что разрешений на какие-либо работы на территории не было выдано.

Наталья Балыкова