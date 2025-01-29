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Жительницу Белебея осудили за незаконное создание юридического лица

Белебеевский городской суд вынес приговор в отношении 36-летней местной жительницы за незаконное создание юридического лица и участие в нелегальном обороте средств платежей. Наказание — условное лишение свободы и штраф в размере 120 тыс. руб.

Суд установил, что в октябре 2019 года женщина по просьбе знакомого оформила ООО, став его номинальным владельцем. Она подала документы в налоговую службу, но фактически не участвовала в деятельности организации. В период с октября 2019 до февраля 2020 года она открыла банковские счета от своего имени и передала электронные средства для доступа к ним знакомому, который использовал их для незаконных операций.

Женщина признала свою вину и раскаялась.

Олег Вахитов

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