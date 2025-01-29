В Ярославле будут судить группу мошенников из Башкирии

Ярославское УМВД завершило расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Башкортостана, которые мошенническим путем завладевали деньгами жертв и покупали на них смартфоны для последующей реализации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, четверо человек 22-24 лет отправляли жертвам сгенерированные фишинговые ссылки под видом заполнения формы для оплаты билетов в театр, кинотеатр, на концерт или для получения вознаграждения за выполнение онлайн-заданий. Мошенники получали доступ к личным кабинетам в приложениях банков и покупали на эти средства дорогие телефоны на маркетплейсах. Впоследствии купленные смартфоны продавались в магазине по цене ниже рыночной.

Обвиняемые для конспирации пользовались сим-картами, зарегистрированными на третьих лиц, применяли средства шифрования информации и в ходе общения между собой использовали придуманные имена. Но деятельность группы была пресечена полицией.

«Всего от действий обвиняемых пострадали 7 человек – жители Ярославля, Пензы, Краснодара, Москвы и Московской области, которые в общей сложности лишились более 760 тыс. руб.»,— сообщили в УМВД.

Четверо человек обвиняются в «Краже» и «Легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления организованной группой». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Алла Чижова