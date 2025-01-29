EXEED LEASING в «Сатурн-Р-Авто»
EXEED LEASING – субсидированные предложения для вас и вашего бизнеса.
EXEED LEASING представляет собой эксклюзивную программу финансовой аренды (лизинга) для предпринимателей, юридических и физических лиц и предусматривает специальную стоимость на внедорожники и кроссоверы премиум-класса марки EXEED, а также особые условия по платежам, как первоначальному, так и дальнейшим.
Это уникальная программа с выгодным ежемесячным платежом и специальными условиями, которая предоставит корпоративным покупателям дополнительную выгоду при приобретении автомобилей марки для своих автопарков, а для розничных клиентов – дополнительный способ приобретения автомобиля, помимо использования кредитных программ.
В программе принимают участие ведущие российские лизинговые компании.
Преимущества программы «EXEED Лизинг»:
– Снижение ставки или аванса за счет субсидии от производителя
– Ведущие лизинговые компании
– Минимальные сроки принятия решения по финансированию
– Выгодные условия при покупке от одного автомобиля EXEED
– Максимальная выгода благодаря широкому диапазону параметров сделки
– Прозрачность условий и предоставление всех выгод от компаний-партнеров
Более подробная информация о программе доступна на официальном сайте компании «Сатурн-Р-Авто»:
«EXEED САТУРН-Р-АВТО» – единственный дилерский центр в городе Перми, построенный по стандартам 3.0 бренда EXEED.
Что ждет клиентов в автосалоне EXEED?
Новые стандарты касаются как внешнего оформления, так и интерьерных решений. Архитектурная концепция подчеркивает ключевые ценности бренда, интеллектуальные технологии, высочайшее качество и клиентоориентированный подход.
Основная идея проекта – создание комфортного и современного пространства шоурума, в котором можно не только получить полный комплекс услуг дилерского центра, но и приятно провести время в кафе и клиентской зоне. В шоуруме представлен актуальный модельный ряд бренда, выдача автомобилей осуществляется в закрытой приватной зоне, клиентам оказываются консультации по всем направлениям деятельности.
Кафе и клиентская зона являются визуальным центром притяжения в шоуруме. Интерьерные решения продиктованы пониманием потребностей клиентов EXEED. Разные по концепции зоны помогут каждому клиенту найти независимое пространство в соответствии с целями посещения дилерского центра.
В лаундж-зоне каждый клиент может отдохнуть в мягких креслах или на диване, а в зоне кафе неформальную обстановку поддерживает полноценная барная стойка, которая позволит отвлечься от суеты. Приглушенная цветовая гамма и акцентный свет наилучшим образом подчеркивают спокойную и расслабляющую атмосферу.
Третий сегмент клиентской зоны – деловое пространство, где можно поработать за ноутбуком, зарядить гаджеты и в неформальной обстановке пообщаться с сотрудниками дилерского центра по любым услугам.
Ждем вас в гости в автосалоне «EXEED ЦЕНТР САТУРН-Р-АВТО» на шоссе Космонавтов, 368Б!
Подробнее по телефону: +7 (342) 250-22-55
Сайт: saturn-exeed.ru
ООО «Сатурн-Р-Авто»
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