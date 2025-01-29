EXEED LEASING в «Сатурн-Р-Авто»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

EXEED LEASING – субсидированные предложения для вас и вашего бизнеса.

EXEED LEASING представляет собой эксклюзивную программу финансовой аренды (лизинга) для предпринимателей, юридических и физических лиц и предусматривает специальную стоимость на внедорожники и кроссоверы премиум-класса марки EXEED, а также особые условия по платежам, как первоначальному, так и дальнейшим.

Это уникальная программа с выгодным ежемесячным платежом и специальными условиями, которая предоставит корпоративным покупателям дополнительную выгоду при приобретении автомобилей марки для своих автопарков, а для розничных клиентов – дополнительный способ приобретения автомобиля, помимо использования кредитных программ.

В программе принимают участие ведущие российские лизинговые компании.

Преимущества программы «EXEED Лизинг»:

– Снижение ставки или аванса за счет субсидии от производителя

– Ведущие лизинговые компании

– Минимальные сроки принятия решения по финансированию

– Выгодные условия при покупке от одного автомобиля EXEED

– Максимальная выгода благодаря широкому диапазону параметров сделки



– Прозрачность условий и предоставление всех выгод от компаний-партнеров

Более подробная информация о программе доступна на официальном сайте компании «Сатурн-Р-Авто»:

«EXEED САТУРН-Р-АВТО» – единственный дилерский центр в городе Перми, построенный по стандартам 3.0 бренда EXEED.

Что ждет клиентов в автосалоне EXEED?

Новые стандарты касаются как внешнего оформления, так и интерьерных решений. Архитектурная концепция подчеркивает ключевые ценности бренда, интеллектуальные технологии, высочайшее качество и клиентоориентированный подход.

Основная идея проекта – создание комфортного и современного пространства шоурума, в котором можно не только получить полный комплекс услуг дилерского центра, но и приятно провести время в кафе и клиентской зоне. В шоуруме представлен актуальный модельный ряд бренда, выдача автомобилей осуществляется в закрытой приватной зоне, клиентам оказываются консультации по всем направлениям деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 3

Кафе и клиентская зона являются визуальным центром притяжения в шоуруме. Интерьерные решения продиктованы пониманием потребностей клиентов EXEED. Разные по концепции зоны помогут каждому клиенту найти независимое пространство в соответствии с целями посещения дилерского центра.

В лаундж-зоне каждый клиент может отдохнуть в мягких креслах или на диване, а в зоне кафе неформальную обстановку поддерживает полноценная барная стойка, которая позволит отвлечься от суеты. Приглушенная цветовая гамма и акцентный свет наилучшим образом подчеркивают спокойную и расслабляющую атмосферу.

Третий сегмент клиентской зоны – деловое пространство, где можно поработать за ноутбуком, зарядить гаджеты и в неформальной обстановке пообщаться с сотрудниками дилерского центра по любым услугам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 3

Ждем вас в гости в автосалоне «EXEED ЦЕНТР САТУРН-Р-АВТО» на шоссе Космонавтов, 368Б!

Подробнее по телефону: +7 (342) 250-22-55

Сайт: saturn-exeed.ru

ООО «Сатурн-Р-Авто»