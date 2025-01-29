Санаторий «Талкас» не смогли продать за 87 млн рублей
ГУП «Башфармация» не смогло найти покупателя на имущественный комплекс санатория «Талкас», который выставлялся на продажу за 87,3 млн руб. Аукцион, назначенный на 29 декабря, признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Торги должны были пройти на повышение с шагом 5% (4,4 млн руб.), задаток был в размере 20% от начальной цены (17,5 млн руб.).
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Санаторий расположен в деревне Исяново Баймакский района. На продажу выставлялись движимые и недвижимые объекты санатория общей площадью 9,2 тыс. кв. м. Среди них административные корпуса, лечебно-диагностический корпус, 15 спальных и жилых корпусов, шесть домиков, две бани, столовая, магазин, котельная, гаражи, склады, фонтанный комплекс и так далее. Также продавалось лечебное и кухонное оборудование.
Санаторий построен в 1931 году недалеко от озера Талкас. Тогда он назывался дом отдыха «Баймакский», сообщается на сайте учреждения. В 2005 году указом президента Башкирии Муртазы Рахимова санаторий был переименован в «Талкас». Учреждение специализируется на лечении заболеваний костно-мышечной и нервной системы, дыхательных путей, кожных, гинекологических и урологических заболеваний.