Ушел из жизни начальник Ульяновского гвардейского суворовского военного училища Владимир Шкирков. Об этом сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат регионального законодательного собрания Марина Беспалова, выразившая соболезнования родным и близким.

Владимир Шкирков родился 22 июля 1955 года в селе Талое Ирбейского района Красноярского края. Он был награжден орденами Красного знамени, Красной звезды, медалью «За боевые заслуги», орденом «За храбрость» Республики Афганистан. Суворовское училище он возглавил в июне 2009 года. В октябре прошлого года в Заволжском районе было открыто новое Ульяновское суворовское училище. Образовательный комплекс рассчитан на 560 мест, он занимает площадь 20 га.