Правительство Чувашии дополнительно выделило 134 млн руб. на здравоохранение
Правительство республики дополнительно выделило из резервного фонда 134,3 млн руб. на здравоохранение. Соответствующее распоряжение Кабмина Чувашии подписал глава региона Олег Николаев. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Правительство Чувашии дополнительно выделило 134 млн руб. на здравоохранение
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Выделенные средства пойдут на капремонт 35 объектов первичного звена здравоохранения, в которые входят поликлиники, врачебные амбулатории, офисы врачей общей практики, а также фельдшерско-акушерские пункты.
Всего в 2025 году в Чувашии предусмотрен капитальный ремонт 51 объекта здравоохранения в 14 округах, а также в Чебоксарах, Новочебоксарске, Шумерле и Канаше.