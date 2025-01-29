Правительство республики дополнительно выделило из резервного фонда 134,3 млн руб. на здравоохранение. Соответствующее распоряжение Кабмина Чувашии подписал глава региона Олег Николаев. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Чувашии дополнительно выделило 134 млн руб. на здравоохранение

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Правительство Чувашии дополнительно выделило 134 млн руб. на здравоохранение

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Выделенные средства пойдут на капремонт 35 объектов первичного звена здравоохранения, в которые входят поликлиники, врачебные амбулатории, офисы врачей общей практики, а также фельдшерско-акушерские пункты.

Всего в 2025 году в Чувашии предусмотрен капитальный ремонт 51 объекта здравоохранения в 14 округах, а также в Чебоксарах, Новочебоксарске, Шумерле и Канаше.

Артём Дергунов