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В Кунашакском районе назначен новый прокурор

Новым прокурором Кунашакского района стал старший советник юстиции Иван Чеурин. Его представили коллегам 28 января, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Иван Чеурин служит в правоохранительных органах более 16 лет. Ранее он работал в следственном отделе по Советскому району Челябинска СУ СК при областной прокуратуре, а также занимал разные должности в прокуратуре города. С августа 2020 года он занимал пост прокурора в Красноармейском районе.

Предыдущим прокурором Кунашакского района был Александр Иванычев, которого назначили на этот пост в сентябре 2023 года.

Ольга Воробьева

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