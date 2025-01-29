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Ушел в отставку глава Акбулакского района Оренбуржья

Акбулакский районный совет депутатов принял отставку главы района Виктора Пирогова. Это произошло на заседании в среду, 29 января, сообщает правительство Оренбургской области.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Депутаты проголосовали за объявление конкурса по отбору кандидатур на должность главы Акбулакского района и проведение выборов. Выборы главы назначены на 24 марта»,— говорится в сообщении.

Также были определены имена четырех представителей Совета депутатов, которых включат в конкурсную комиссию.

Виктор Пирогов возглавлял Акбулакский район с 2020 года. До этого он работал зоотехником и заведовал животноводческим отделением в сельхозпредприятиях. Также шесть лет Виктор Пирогов руководил СПК, который был признан одним из лучших на территории.

Георгий Портнов

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