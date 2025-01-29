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В Оренбуржье суд обязал освободить незаконно занятый лесной участок от строений базы отдыха

Ленинский районный суд удовлетворил требование прокуратуры об освобождении незаконно занятого лесного участка и демонтаже построек базы отдыха. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным ведомства, юридическому лицу предоставили в аренду земельный участок у озера Старица. На прибрежной полосе разместили базу отдыха «Остров». Однако организация осуществила самозахват соседнего лесного участка, несмотря на границы участка, указанные в дороге. На самозанятом участке возвели ограждение, шесть гостевых домов, две бани, бассейн и банный чан, шесть банкетных веранд.

В отношении юридического лица также возбудили дела об административных правонарушениях по ст 7.9 (самовольное занятие лесных участков), ст. 8.31 (нарушение правил санитарной безопасности в лесах), ст. 8.32 (нарушение правил пожарной безопасности в лесах) КоАП РФ. Надзорное ведомство контролирует исполнение решения суда.

Руфия Кутляева

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