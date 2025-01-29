ФСБ выявила в Подмосковье подпольную лабораторию по очистке драгметаллов

В Подмосковье выявили подпольную лабораторию, где проводилась очистка драгоценных металлов для последующей контрабанды или вывода в теневой оборот, сообщила ФСБ. Возбуждено дело по ст. 192 УК России (уклонение от сдачи на аффинаж драгоценных металлов).

В пресс-релизе спецслужбы (есть у «Ъ») уточняется, что лабораторию обнаружили в сентябре 2024 года. Драгметаллы получали при переработке радиоэлектронного лома и отработанных катализаторов, а после отправляли на продажу.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий были изъяты драгоценные металлы на сумму 11,8 млн руб. в виде аффинированных гранул, концентратов, растворов, сырьевых товаров. Также изъяли оборудование (печи, тигли, воронки, колбы) и использовавшиеся для аффинажа кислоты.

В 2023 году силовики пресекли в Московской области контрабанду вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, на сумму 70 млн руб. По данным ФСБ, канал поставок был организован россиянами и иностранными гражданами.