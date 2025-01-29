Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 10:33

В 2024 году приставы Прикамья оштрафовали коллекторов на 6 млн рублей

В 2024 году Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю рассмотрело 648 жалоб на работу коллекторских, кредитных и микрофинансовых организаций. В 175 случаях были выявлены нарушения в действиях сотрудников этих компаний при попытках вернуть долги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Наиболее часто допускаемыми нарушениями стали: оказание психологического давления, введение должника и иных лиц в заблуждение, злоупотребление правом, несообщение обязательной информации при непосредственном взаимодействии с должником, передача третьим лицам сведений о должнике, использование не зарегистрированных за организациями абонентских номеров. По фактам противоправных действий в 2024 году ГУ ФССП России по Пермскому краю рассмотрело 104 административных дела. Виновные лица были оштрафованы на общую сумму 6,8 млн руб.

В ГУ ФССП отметили, что все оштрафованные нарушители зарегистрированы в других регионах. В минувшем году поступило только одно обращение на профессиональную коллекторскую организацию, находящуюся на территории Пермского края, однако по результатам проведенной проверки доводы заявителя не подтвердились.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...