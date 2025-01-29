В 2024 году приставы Прикамья оштрафовали коллекторов на 6 млн рублей

В 2024 году Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю рассмотрело 648 жалоб на работу коллекторских, кредитных и микрофинансовых организаций. В 175 случаях были выявлены нарушения в действиях сотрудников этих компаний при попытках вернуть долги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Наиболее часто допускаемыми нарушениями стали: оказание психологического давления, введение должника и иных лиц в заблуждение, злоупотребление правом, несообщение обязательной информации при непосредственном взаимодействии с должником, передача третьим лицам сведений о должнике, использование не зарегистрированных за организациями абонентских номеров. По фактам противоправных действий в 2024 году ГУ ФССП России по Пермскому краю рассмотрело 104 административных дела. Виновные лица были оштрафованы на общую сумму 6,8 млн руб.

В ГУ ФССП отметили, что все оштрафованные нарушители зарегистрированы в других регионах. В минувшем году поступило только одно обращение на профессиональную коллекторскую организацию, находящуюся на территории Пермского края, однако по результатам проведенной проверки доводы заявителя не подтвердились.