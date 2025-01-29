В Самаре женщину будут судить за получение пособий на несуществующих детей

В Октябрьском районе Самары женщину будут судить за мошенничество в крупном размере. Она получала социальные выплаты на троих несуществующих детей, сообщили сегодня в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, 33-летняя мнимая мать получала пособия длительное время, всего она присвоила обманным путем более 2,5 млн руб.

«Прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании ущерба в пользу государства»,— заявили в надзорном ведомстве.

Алексей Алексеев