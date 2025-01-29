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В Зернограде произошло массовое отключение электроснабжения

В 07:25 в Зернограде произошло технологическое нарушение в сети 10 кВ. Об этом сообщает пресс-служба АО «ДонЭнерго».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Нарушение в сети привело к отключению потребителей на многих улицах города, в числе которых: ул. Дзержинского, ул. Крупская, ул. Свердлова, ул. Отечественная, ул. Красноармейская, ул. Железнодорожная, ул. Лесная, ул. Шукшина, ул. Темякова, пер. Матросова, ул. Тельмана, ул. Чехова и другие.

На данный момент причины технологического нарушения установлены. Ориентировочное время восстановления электроснабжения до 14:00.

Ева Китаева

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