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В Кургане возбудили административные дела после гибели рабочего на заводе

Уральское управление Ростехнадзора завершило расследование причин гибели 49-летнего рабочего в одном из цехов ЗАО «Курганстальмост». Несчастный случай произошел 11 декабря 2024 года. На сотрудника предприятия упала металлической балка. Это произошло из-за несоблюдения техники безопасности, возбуждены административные дела по ч.3 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности) в отношении ответственных за охрану труда, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Комиссия установила, что несчастный случай произошел из-за нарушений технологического процесса, в том числе неисполнения требований проекта и ошибок при эксплуатации оборудования. Также работник нарушил трудовой распорядок и дисциплину труда при эксплуатации кранов мостового типа — работы были организованы неудовлетворительно, контроль со стороны руководителей и специалистов отсутствовал. Выполнение мероприятий по устранению причин ЧП находятся на контроле Ростехнадзора.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», СУ СКР по Курганской области в декабре возбудило уголовное дело после гибели работника по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Опрашивались сотрудники предприятия, очевидцы, проверялась документация, касающаяся требований охраны труда на объекте.

Виталина Ярховска

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