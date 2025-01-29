Законопроект Курултая Башкирии о курении в школах рассмотрят в марте в Госдуме

Государственная Дума начала работу над проектом федерального закона, инициированного парламентом Башкирии, который ужесточает наказание за курение на территории школ и детских садов, сообщила пресс-служба Курултая республики. Ответственным за рассмотрение законопроекта назначен комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству, который направил документ в Правовое управление для подготовки заключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Председатель Курултая Константин Толкачев отметил, что предлагаемые изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях позволят строже квалифицировать курение в школах и на прилегающих территориях. Это увеличит штрафы до 2-3 тыс. руб., тогда как сейчас они составляют от 500 до 1,5 тыс. руб.

Константин Толкачев подчеркнул, что до 60% российских старшеклассников курят, и большинство из них получили свой первый опыт курения именно в школе. Специалисты фиксируют рост потребления никотина среди несовершеннолетних через электронные устройства.

Законопроект может быть рассмотрен Государственной Думой в первом чтении в марте.

Олег Вахитов