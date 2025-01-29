Из самарской школы эвакуировали 800 человек из-за угрозы пожара

Пожарная сигнализация сработала в самарской школе № 65 утром в среду, 29 января. Сообщение о происшествии в Промышленном районе на улице Ново-Вокзальной, 19, поступило в 9:51 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

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«Прибывшими подразделениями установлено, что на первом этаже в столовой произошло короткое замыкание электрической розетки»,— говорится в сообщении.

Никто не погиб и не пострадал. До приезда пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировали 800 человек, включая 650 детей.

Георгий Портнов