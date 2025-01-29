В Астрахани возбудили дело против гендиректора фирмы за сокрытие 7 млн рублей

Следственный отдел по Трусовскому району Астрахани возбудил уголовное дело о сокрытии более 7 млн руб., за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ), в отношении гендиректора коммерческой организации по строительству жилых и нежилых зданий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, с июня по декабрь позапрошлого года фигурант сокрыл 7,3 млн руб., принадлежащих своей фирме. При этом он знал, что у компании имеется задолженность по уплате налогов и сборов в российский бюджет.

Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных СК и УФНС. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов