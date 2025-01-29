Девелопер ПМД завершил строительство дома у Сада соловьев

Застройщик ПМД завершил строительство жилого комплекса возле Сада соловьев на ул. Уинской, 2, в Перми. Компания группы — ООО СЗ «Садовый» — получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 25 декабря. Об этом свидетельствуют данные реестра разрешений на ввод в эксплуатацию на сайте регионального минимущества. 16-этажный жилой комплекс «Дом у сада» располагается на земельном участке площадью 3,7 тыс. кв. м, у склона реки Уинки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница застройщика ПМD в соцсети Фото: Страница застройщика ПМD в соцсети

ПМД несколько лет владела участком по ул. Уинской, 2, площадью 3,7 тыс. кв. м, возле Сада соловьев. Ранее городские власти отказывались устанавливать здесь зону жилой застройки из-за близости рекреационной территории — Сада соловьев. У мэрии имелись вопросы к проекту из-за нехватки мест в детских садах в этой локации. Также свои претензии к планам освоения территории высказывали защитники природы. Однако в результате работы над проектом компания заключила с пермскими властями соглашение о развитии Сада соловьев в Перми. Согласно ему девелопер обязался благоустроить прилежащую к природной территории зону.

Застройщик анонсировал обустройство прилегающей к своему дому и Саду соловьев земли, а также кромочной тропы у склона реки Уинки.