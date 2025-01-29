Названа причина пожара в заброшенной больнице в Рыбинске

Предварительной причиной пожара в заброшенном здании бывшей психбольницы в Рыбинске называется неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сообщение о пожаре на Ухтомского, 4 в МЧС поступило вечером 28 января. Огонь тушили 25 спасателей ведомства на девяти машинах. Полностью ликвидировать пожар удалось за 4 часа.

Огонь уничтожил кровлю на площади 105 кв.м. и повредил стены и перекрытия на площади 120 кв.м. В пожаре никто не пострадал.

Алла Чижова