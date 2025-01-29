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«Трактор» проиграл китайскому «Куньлуню» со счетом 3:4

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» проиграл китайской команде «Куньлунь Ред Стар» в выездном матче. Счет составил 3:4 в пользу противника.

Матч состоялся 28 января на стадионе «Арена-Мытищи». Со стороны «Трактора» шайбами отличились Бадди Робинсон, Михаил Горюнов-Рольгизер и Сергей Телегин. Очки «Куньлуню» добыли Ян Дрозг, Ярослав Лихачев, Джозеф Душак и Лукас Локхарт.

«Трактор» остается на первом месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ с 70 очками.

Ольга Воробьева

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