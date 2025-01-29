В Саратове мужчину отправили в колонию за гибель в ДТП пассажира

В Саратове суд признал виновным местного жителя по уголовному делу о совершении смертельного ДТП (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Мужчина получил 2,5 года колонии-поселении. Свою вину он не признал. Прокуратура Октябрьского района Саратова поддержала гособвинение по данному делу.

Выяснилось, что 1 января минувшего года фигурант выполнял поворот на перекрестке улиц Чернышевского и Провиантская на машине Geely Emgrand X7 с нарушением правил дорожного движения. Он влетел во встречный автомобиль «ВАЗ 219010».

В дорожной аварии получил травмы пассажир встречного транспортного средства. Его увезли в медучреждение, где он скончался.

Павел Фролов