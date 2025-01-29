В Москве арестовали мужчину, планировавшего вступить в запрещенный РДК

В Москве задержали мужчину, который планировал вступить в ряды запрещенной в РФ террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК). Суд отправил его под арест, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Известно, что фигурант 1991 года рождения, его имя не приводится. Утверждается, что в 2024 году он начал общаться в Telegram с представителем РДК (признан в РФ террористическим и запрещен). Мужчина, по сообщению агентства, хотел вступить в организацию, чтобы воевать против российской армии. Для этого он «заполнил анкету и отправил ее представителю» РДК (признан в РФ террористическим и запрещен).

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте фигуранта.

РДК (признан в РФ террористическим и запрещен) — созданное при ВСУ формирование, которое, как утверждается, состоит из россиян. Члены организации совершали диверсии на территории России, в том числе в Белгородской и Курской областях.