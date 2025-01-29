В Челябинской области выбрали проекты стел для установки на въездах в регион

В Челябинской области выбрали два варианта новых стел, которые планируют установить на въездах в регион. Об этом сообщает пресс-служба регионального центра компетенций по вопросам городской среды.

На въездах в область по федеральным трассам М5, А310 (из Костаная) и «Иртыш» выбран вариант «Южный Урал — опорный край державы». Она отражает идентичность региона и его целостность, считают авторы проекта. Стела имеет вытянутую форму, а в основании заложен образ Уральских гор. Особенностью объекта является карта Челябинской области, разделенная по административным границам муниципальных образований. В вечернее время она подсвечивается по контуру. На верхней части расположен герб Челябинской области.

На автодорогах регионального значения смонтируют второй вариант стелы — «Челябинская область». Она выполнена в более минималистичном стиле. На сооружении расположат герб области, а в основании — конструкцию из многосоставного материала с искусственным камнем, имитирующую горы.

На сегодняшний день выбранные проекты находятся на стадии разработки проектно-сметной документации.

Виталина Ярховска