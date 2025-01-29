Уроженец Чувашии, кавалер трех орденов Мужества Александр Тихонов назначен заместителем полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба полпредства ПФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кавалер трех орденов Мужества Александр Тихонов стал замполпреда в ПФО

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Кавалер трех орденов Мужества Александр Тихонов стал замполпреда в ПФО

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На новом посту господин Тихонов займется курированием вопросов поддержки участников СВО и их семей.

По словам полпреда президента в ПФО Игоря Комарова, опыт и знания нового заместителя будут востребованы.

Александр Тихонов — выпускник первого потока президентской программы «Время героев», направленной на подготовку участников СВО к государственной службе. До назначения он проходил стажировку в аппарате полпредства, где занимался развитием патриотических проектов и вопросами адаптации ветеранов спецоперации.

Господин Тихонов родился в 1981 году в селе Сабанчино Яльчикского района Чувашской АССР, окончил Казанское высшее артиллерийское командное училище и Михайловскую военную артиллерийскую академию. Награжден орденом Александра Невского и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами.

Анар Зейналов