Естественная убыль населения Башкирии выросла в полтора раза

За одиннадцать месяцев 2024 года естественная убыль населения Башкирии составила 16,5 тыс. человек, что в полтора раза выше, чем в январе-ноябре 2023 года (тогда убыль составила 10,8 тыс.). Такие данные следуют из отчета Башстата.

Число родившихся в сравниваемые периоды уменьшилось с 32,7 тыс. до 30,4 тыс. Количество умерших выросло на 8% — с 43,5 тыс. до 46,96 тыс. человек.

В расчете на 1 тыс. населения коэффициент рождаемости составляет 8,2 (в среднем по России — 8,4), смертности — 12,6 (в среднем по России — 12,5). По сравнению с 2023 годом смертность в Башкирии выросла на 0,9 пунктов.

По половозрастным группам наибольшее число умерших зафиксировано среди женщин старше трудоспособного возраста — 17, 9 тыс. человек (в 2023 году — 17,25 тыс.). Среди мужчин от 62 лет число умерших выросло с 13,9 тыс. до 14,1 тыс. (рост 1,7%).

Количество умерших мужчин в трудоспособном возрасте увеличилось до 11,99 тыс., тогда как за такое же время 2023 года умерло 9,6 тыс. мужчин от 16 лет до 61 года (рост 24,5%). Среди женщин в таком же возрасте умерло 2,6 тыс. человек (рост 8,7%).

До совершеннолетия в январе-ноябре 2024 года в Башкирии умерло 297 детей (годом ранее — 287).

Идэль Гумеров