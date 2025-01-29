НБКИ: в декабре средний размер автокредита в Башкирии упал на 13%

В декабре 2024 года средний размер автокредита в Башкирии составлял 1,22 млн руб., сократившись по сравнению с декабрем 2023 года (1,4 млн руб.) на 13,2%. По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в России в декабре прошлого года средний размер выданных автокредитов составил 1,28 млн. руб., снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 14,1% (в декабре 2023 года – 1,5 млн. руб.).

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Наибольший средний размер выданных автокредитов среди 30 регионов — лидеров в данном сегменте розничного кредитования в декабре 2024 года отмечался в Москве (1,68 млн. руб.), Московской области (1,54 млн. руб.) и Санкт-Петербурге (1,48 млн. руб.).

Самое заметное сокращение среднего размера автокредита в декабре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года было в Крыму (-21,5%), Саратовской (-19,0%) и Ульяновской (-18,7%) областях.

Майя Иванова