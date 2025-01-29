Из Уфы будут выполнять 13 субсидируемых авиарейсов

В международном аэропорту Уфа в 2025 году будут выполнять межрегиональные рейсы по 13 направлениям, субсидируемым из федерального и региональных бюджетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Башкирия софинансирует рейсы в Астрахань, Горно-Алтайск, Красноярск, Омск, Калининград, Нижний Новгород и Тобольск. Эти полеты будут выполнять авиакомпании «Азимут», «Северный Ветер», «Икар» и «ЮВТ АЭРО».

Кроме того, финансирование рейсов в Саратов, Ханты-Мансийск, Нарьян-Мар, Надым, Ноябрьск и Салехард будет совместно с другими регионами. Эти маршруты будут выполнять авиакомпании «Азимут», «ЮТэйр», «РусЛайн» и «Ямал».

Майя Иванова