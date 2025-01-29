В Башкирии государству и муниципалитетам вернули 1,7 тысячи гектаров земли

Прокуратура Башкирии в 2024 году добилась возвращения из незаконного владения 1,7 тыс. га государственных и муниципальных земель. Такие данные были озвучены на расширенном заседании региональной прокуратуры.

Также надзорное ведомство истребовало из незаконного владения 33 объекта, находившихся в государственной или муниципальной собственности. Общая кадастровая стоимость таких земельных участков и объектов недвижимости составила 400 млн руб., говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Идэль Гумеров