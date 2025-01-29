Ночью в Самарской области объявлялась угроза атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотной авиации была объявлена в Самарской области в ночь с понедельника на вторник. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Предупреждение поступило в 00:45 (MSK+1). До этого аналогичная угроза неоднократно объявлялась в регионе. В первый раз объявление было сделано 11 января, во второй раз — 13 января. Новое предупреждение поступило 14 января.

Перед этим вражеские беспилотники атаковали Самарскую область в ноябре 2024 года. Тогда в регионе было уничтожено шесть БПЛА. Погибших и пострадавших в результате атаки в регионе не было. Объекты инфраструктуры в Самарской области избежали повреждений.

Георгий Портнов