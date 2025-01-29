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Количество самозанятых в Челябинской области выросло в 1,5 раза

По итогам 2024 года количество официально зарегистрированных самозанятых в Челябинской области составило 261,3 тыс. человек. С 2020 года, с начала действия этого режима налогообложения, их число увеличилось в 1,5 раза, сообщает пресс-служба региональной контрольно-счетной палаты.

С декабря 2023 года по декабрь 2024-го в области зарегистрировалось в качестве самозанятых 69,5 тыс. человек. Регион среди субъектов Уральского федерального округа занял второе место по количеству жителей, решивших работать с помощью такого режима налогообложения, уступив только Свердловской области с показателем 360,56 тыс. человек.

Виталина Ярховска

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