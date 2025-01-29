«Молот» вновь уступил одному из аутсайдеров ВХЛ

Вчера пермский ХК «Молот» провел очередной матч на выезде. В Кирово-Чепецке подопечные Евгения Попихина уступили местной «Олимпии» со счетом 2:3. Голы в составе гостей забили Даниил Лапин и Владимир Михасенок. Стоит отметить, что соперники пермской команды занимают предпоследнее, 32 место в турнирной таблице. «Молот» находился на восьмой позиции. В предыдущем туре «молотобойцы» проиграли «Челнам», занимающим 29 строчку в чемпионате.

Следующие шесть матчей «Молот» проведет на своей площадке. Стартует «домашняя» серия 1 февраля.